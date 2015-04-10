Адаптивность WP

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Закрыт1 заявка72 просмотра

На сайте WP theherpes.ru адаптивная верстка, но по google.com/webmasters/tools/mobile-friendly сайт не mobile-friendly из-за меню.

Нужно переверстать меню, чтобы было как здесь - acistit.ru.

Цена, сроки?

WordPress
10 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров