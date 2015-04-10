Здравствуйте, нужен человек для доработки сайта на yii (первая версия). В дальнейшем будут много изменений и добавлений, поэтому работа не на один раз. нужен человек с опытом работы, умеющий ...
Массовое добавление и обновление тегов Wordpress
Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress.
Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное кол-во фраз к посту, которое будет отдаваться в файле на втором этапе (копирайтеру).
Итак кратко как должен работать плагин: загружаю фразы из CSV потом плагин формирует мне в нужном формате задание для копирайтера. Далее как выполняет это задание копирайтер, я загружаю файл и теги становятся в расписание на добавление на сайте. И плюс отдельно также через CSV простенькое массовое добавление описаний к этим тегам.
1. Загрузка моего файла с фразами, популярностью и URL.
Фразы для редактирования загружается из CSV файла, пример в прикреплении. В файле – 1 столбец фраза, 2 столбец популярность фразы ( в цифрах) и 3-й столбец URL для поста к которому будет тег.
2. Обработка моего CSV файла и выдача нового с нужной структурою.
После загрузки CSV (из первого шага) плагин формирует новый CSV файл, в котором будет четкая структура для копирайтера (файл пример в прикреплении).
Т.е. на этом этапе формируются как-бы карточки поста копирайтеру. 1-й столбец ID поста (это для плагина) 2-й столбец – это название поста, далее строка URL поста и далее вниз строчки фразы, отсортированные в соответствии с популярностью. Кол-во этих фраз настраивается в настройках плагина. Далее 3-й столбец популярностью к фразам во 2-м столбеце. 4 столбец пропускаем, а в пятом необходимое кол-во тегов. Если тег занят то пишим его, если нет, то пишим: тег 4 написать… Потом как эти теги напишит копирайтер, они становтся на добавление по расписанию.
Обязательно карточки постов делим пустой строчкой чтобы ячейки не сливались.
На этом этапе, можно и другой формат взять, но чтобы было понятно копирайтеру что делать… и потом соответственно чтобы это назад все загрузить на обновление по расписанию…
3. После того, как копирайтер напишет названия тегов, я обратно загружаю файл, и теги становятся в очередь на добавление по расписанию (из настроек).
Потом опять, если нужно закачиваю новый файл с фразами, плагин просчитывает где сколько тегов (ключая размещенные и/или в расписании) и выдает опять новый CSV файл задания для копирайтера.
4. Массовое добавление описаний к тегам, если нужно будет по необходимости.
После того, как есть теги, готовые (размещенные) и/или в расписании, то ко всем к ним скачиваю простой файл также в CSV формате. В первом столбце название тега, во втором описание (если его нет, то там пусто соответственно). Также отдаю копирайтеру, он пишит во втором столбце описание к тегам, после чего я загружаю файл назад и описания добавляются к уже размещенным тегам и/или в расписании соответственно.
Дополнение ко 2-му этапу.
Если в посте заняты часть тегов (в соответствии с натройкой кол-ва тегов) Например: 3 тега есть, а в настройках указано максимально 7, то эти 3 тега выводятся, а далее по строчкам пишится: Тег 4 написать, Тег 5 написать, Тег 6 написать, Тег 7 написать (эти теги потом будут добавляться плагином). Соответственно как будут написаны эти теги, они добавляются в расписание.
Также если занято 7 или более тегов (а в настройках максимально стоит 7) то полностью этот пост удаляется со всеми фразами, популярностью и этим URL в CSV (не в базе Wordpress!), так как стоит ограничение в настройках.
Что такое расписание?
К тегам необходимо будет добавить расписание добавления, как идет к постам, т.е. можно ставить публикацию на перед (это плагин должен делать сам случайно в соответствии с настройками). Соответственно с настройками кол-ва тегов, будет случайно каждый день, месяц (неделю) добавляться нужное кол-во тегов.
Обязательно плагин должен работать с любым кол-вом постов - и 1000 и 5000 и 10000!
Т.е. нужно как-то оптимизировать для быстроты работы, без зависаний...
По количеству фраз, к посту может быть и одна и десять фраз, соответственно, меньше фраз чем тегов быть не должно…
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть сайт на друпал adjaria.isklad.com.ua Нужно реализовать бронирование билетов на основе АPI от e-travels.com.ua.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется PHP программист Необходимо сделать ЧПУ, некоторые правки по CEO аудиту итд. Оплата сдельная. Расчеты в гривне Сайт самописный на php Основное требование — ответственность, изчезновения на ...Закрыт10 лет назад
Нужно добавить куки в простенький скрипт плейлиста, чтобы запоминало какую последнюю серию смотрел пользователь, для каждого материала своя запомненная серия, если пользователь ее посещал. Одним словом нужно прикрутить правильные куки. Если нужно более подробное описание ...Закрыт10 лет назад
- $20
Вобщем следует доделать скрипт на респонсив стиль. И еще внести один маленький фикс.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт для форума phpbb 3. Подробное ТЗ в прицепеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужна копия nikeCRM.ru с полным функционалом, может кто то может рипануть как то либо есть иходники? Могу рассмотреть какой либо аналог.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! На данный момент, интернет взорвал скрипт «Рандомных (случайных) вещей в игре (Dota 2). Суть скрипта заключается в том, что пользователь покупает предмет в магазине разной раритетности (редкости) ...Закрыт10 лет назад
Добрый вечер. Нужно взять с сайта flash и встроить на мой сайт. Сам сайт ivanfedotov.ru/pagerank-decoder Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки только в проект.Закрыт10 лет назад
- $1000
Ищем фронтэнд программиста на тревел проект. Требуется разработать несколько страниц, директив используя Angularjs. В дальнейшем подразумевается разработка нового функционала. Знания технологий angularjs, coffeescript, gulp, git, css. Работа по тех.задание, оплата сразу по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад