Доработать и поддерживать сайт на yii

Здравствуйте,

нужен человек для доработки сайта на yii (первая версия). В дальнейшем будут много изменений и добавлений, поэтому работа не на один раз.

нужен человек с опытом работы, умеющий писать качественный код.

Для начала нужно:

1) Внести небольшие изменение в сайт (список имеется)

2) исправить ошибки (список имеется)

3) полностью протестировать сайт

Сайт: http://www.vstre4i.kz/

Первый список поправок: https://docs.google.com/document/d/1IPvkDsQ4Crl-i6oSYSYnm9-tN2zmo-wcx5ph1jyE0Jg/edit?usp=sharing

Прошу указывать примерную сумму (по возможности).

Онлайн с 17:00 до 5:00 по московскому времени, поэтому нужны исполнители, имеющие возможность вести переговоры в этом временном промежутке.