Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо. Сейчас я убиваю ТП, а изо остаются в базе. Так в итоге будут забиты папки img.
Сформировтаь маршрут на API карте Яндекса
Необходимо сформировтаь маршрут на API карте Яндекса
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