Удаление изо при удалении тов.позиции

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Закрыт5 заявок128 просмотров

Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо. Сейчас я убиваю ТП, а изо остаются в базе. Так в итоге будут забиты папки img.

10 лет назад
NicVas
59 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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