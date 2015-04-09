На сайте dverimarket24.ru необходимо внести доработки. Сайт сделан на OpenCart. Список доработок: 1. На странице «Контакты» убрать текст и карты начиная с «Адрес в Санкт-Петербурге» Добавить карту, ...
Удаление изо при удалении тов.позиции
Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо. Сейчас я убиваю ТП, а изо остаются в базе. Так в итоге будут забиты папки img.
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