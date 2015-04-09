Прикрутить инт.-магазин к гугл аналитике/электронной торговл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Необходимо, чтобы в аналитике отображались:

1. сумма транзакций за период

2. эффективность товаров (срез по продаваемым товарам)

От вас, сроки и стоимость!

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров