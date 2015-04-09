Интеграция opencart с 1с управление торговлей 11

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка70 просмотров

Добрый день.

Не можем интегрировать магазин - вылазят постоянные баги.

Товары отображаются в разброс.

Надо полечить сайт.

Жду предложений цены и сроки.

Спасибо

Opencart
10 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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