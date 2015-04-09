Имеется агрегатор прайсов товаров, который сейчас выглядит как интернет-магазин. нужно его переделать в маркетплэйс, то есть вместо корзины должны быть ссылки для перехода на сайты продавцов. Задача состоит из 2х частей. Доработать бизнес-логику и ...
Интеграция opencart с 1с управление торговлей 11
Добрый день.
Не можем интегрировать магазин - вылазят постоянные баги.
Товары отображаются в разброс.
Надо полечить сайт.
Жду предложений цены и сроки.
Спасибо
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