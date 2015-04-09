Написать скрипт экспорта файлов по расписанию в движок сайта.

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Закрыт4 заявки121 просмотр

Есть сайт, на нём установлен движок - "Блоголёт"

Нужно написать скрипт - который бы по расписанию крона - портировал файлы из папок на сервере - в движок - по разделам сайта.

Файлы: html и jpeg, они лежат в папках на сервере, где установлен движок.

Их нужно потрировать в по разделам, разными партиями, в моменты запуска крона.

HTML
10 лет назад
sergeevilia
Илья 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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