Помочь настроить плагин на yii2

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Требуется помочь настроить виджет yii2-sir-trevor-js https://github.com/perminder-klair/yii2-sir-trevor-js . Не получается настроить загрузку изображений. Всё установлено, только настроить. для знающих людей делов на 10-20 мин. Пишите свои пожелания по цене.

JavaScriptYii
10 лет назад
bakhur
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

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