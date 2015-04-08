Работа с картами google

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Закрыт4 заявки131 просмотр

На сайте c51504.tmweb.ru/

нужно настроить карту по типу jk-oscar.ru/

Чтобы при нажатии на ссылки сбоку обновлялись метки на карте.

+ сверстать сами кнопки.

10 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров