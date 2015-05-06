Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе ...
Нужен программинг PHP+Codeigniter
1)Поменять тексты на сайте, тэги и тайтлы.
2)Прописать цели для аналитик Гугл и Яндекс
3)Внести некоторые изменения в юзабилити.
4)Расширить админ панель.
Те, кто в сервисе меньше 3х месяцев - не пишите.
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