Нужен программинг PHP+Codeigniter

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки170 просмотров

1)Поменять тексты на сайте, тэги и тайтлы.

2)Прописать цели для аналитик Гугл и Яндекс

3)Внести некоторые изменения в юзабилити.

4)Расширить админ панель.

Те, кто в сервисе меньше 3х месяцев - не пишите.

CodeIgniterPHP
10 лет назад
symon
Блоб 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

miskaryan64
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$200
7 дней
Хороший, адекватный специалист, приятно иметь дело.
Взаимно!

Заявки фрилансеров

miskaryan64
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад