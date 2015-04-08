Нужна система ЕСИА для страховых компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

Добрый день!

Нужен специалист, кто раннее уже делал делал систему ЕСИА для страховых компаний

https://sc.minsvyaz.ru/media/docs/Reglament_vzaimodeystviya_v2.3.pdf

10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров