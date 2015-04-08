Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе ...
Доработка процесса заказа через корзину сайта на Битриксе
сайт: house-garden. com. ua
1. необходимо добавить кнопку "заказ в 1 клик"
2. перед оформлением заказа создать поле для выбора "первый заказ" или "постоянный клиент" для понятной авторизации
3. сейчас после того как начинается оформление заказа появляется стандартное меню с набором нелогично размещенных, и несколькими ненужными полями. Нужно сделать эту страницу более понятной, с логично и последовательно размещенными этапами заказа, и визуально красивую
4. Самое главное - корзина очень "тупит" на этапе оформления заказа. Нужно с этим разобраться и устранить.
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