Доработка процесса заказа через корзину сайта на Битриксе

сайт: house-garden. com. ua

1. необходимо добавить кнопку "заказ в 1 клик"

2. перед оформлением заказа создать поле для выбора "первый заказ" или "постоянный клиент" для понятной авторизации

3. сейчас после того как начинается оформление заказа появляется стандартное меню с набором нелогично размещенных, и несколькими ненужными полями. Нужно сделать эту страницу более понятной, с логично и последовательно размещенными этапами заказа, и визуально красивую

4. Самое главное - корзина очень "тупит" на этапе оформления заказа. Нужно с этим разобраться и устранить.