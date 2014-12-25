Для описания товара и разделов интернет-магазина нужен ответственный и опытный копирайтер. Тематика электроинструменты и садовая техника. Написание текстов по ТЗ с уникальностью от 97% по адвего. Максимальная цена 12 ...
- $100Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ УКРАИНЫ!!!! Нужно написать по одному отзыву об интернет-магазине на сервисах: price.ua hotline.ua yandex market Положительный отзыв. Размер отзыва 500-600 символов. Стоимость ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить ЧПУ в умном фильтре Bitrix управление сайтом 15.5. Адрес интернет-магазина www.toolline. com.ua. Пишите пожалуйста сроки и стоимость.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно чтобы сайт набирал по PageSpeed не менее 86 пунктов. Сейчас набирает от 68 до 76. Варьируется время ответа сервера. Его нужно уменьшить. Что на него влияет не знаю, поэтому и обратился за помощью ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Во-первых нужно посмотреть почему корзина сильно тормозит. Во-вторых нужно сделать процесс заказа интуитивно понятным, заменив стандартную форму. адрес сайта www.house-garden.com.ua От покупателя нам нужно ФИО и телефон, эти поля должны ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн логотипа для интернет магазина электроинструмента ТочкаИнструмента. Логотип нужен для уже работающего сайта, в котором планируется смена домена. Адрес сайта house-garden.com.ua. Дизайн меняться не будетЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
вывести сайт из по фильтра, ручных санкций нет, но у сайта все позиции за 100, домену 3 года, было плохое продвижение закупили очень оченнь много ссылок и потом сайт упал и уже 8 месяцев не ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
сайт: house-garden. com. ua 1. необходимо добавить кнопку "заказ в 1 клик" 2. перед оформлением заказа создать поле для выбора "первый заказ" или "постоянный клиент" для понятной авторизации 3. сейчас после ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
доброго времени суток. задание такое: сделать название интернет магазина и логотип в 3D.3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад
добрый день. Требуется доработка сайта на Bitrix. В google webmasters находит до 10 тыс несуществующих URL.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад