Petya_

Петр Крюков Petya_

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип интернет-магазина
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, никаких проблем с оплатой.
ОК!
Ответный отзыв
Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать логотип и название в 3D
Все прошла хорошо. Рекомендую.
Хорошо.
Ответный отзыв