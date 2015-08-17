Разработать логотип интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен48 заявок353 просмотра

Необходимо разработать дизайн логотипа для интернет магазина электроинструмента ТочкаИнструмента. Логотип нужен для уже работающего сайта, в котором планируется смена домена. Адрес сайта house-garden.com.ua. Дизайн меняться не будет

10 лет назад
Petya_
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
ОК!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад