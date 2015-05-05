Разработка логотипа для сайта

$180
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Завершен10 заявок200 просмотров

Необходимо разработать логотип для интернет-магазина товаров для хобби и творчества.

10 лет назад
nabokova84
Анастасия 
41 год
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$180
1 день
Настоящий профессионал! Очень рада, что разработку логотипа доверила Светлане. Логотип - это лицо компании. В моем случае результат великолепен. Она умеет почувствовать проект. Светлана, спасибо!!!
Анастасия, благодарю вас за добрый и интересный проект! Было очень приятно с вами работать! Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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