Доработка логотипа

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Завершен7 заявок249 просмотров

Здравствуйте, нужно доделать логотип с татуировки на руке. Необходимо оживить рисунок, сделать его объемным - живым.

Лицо внутри луны не надо редактировать - оставить, как есть. Нужно нарисовать луну, как на татуировке. При выполнении заказа будут предоставлены более детальные снимки.

Цену и сроки выполнения заказа, пожалуйста, в личку.

10 лет назад
skyter777
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ilya524j
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
4 дня
Спасибо за проделанную работу. Четкое исполнение, профессиональный подход и оперативность. Буду рад обратиться снова при необходимости.
Чёткая задача, своевременная оплата, адекватное общение. Отличный заказчик, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

ilya524j
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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