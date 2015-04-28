Логотип и визитка для юридической фирмы

Необходимо разработать логотип и оригинальную двухстороннюю визитку для юридической организации (визитку желательно не прямоугольную, а с изюминкой, ну для примера — типа брелока для ключей). Логотип, в крайнем случае, можно сформировать из названия организации: «ЮрКонсул».Цветовую гамму логотипа и визитки — разработать хе-хе, по фен-шую, что то типа фиолетовое с синим и т.д. Весы, слепую тетку, мужика в кисточковой шляпе и пр. заезженные «бренды» — не предлагать. По визитке исходить из того, что на ней должно быть размещено НА ОДНОЙ СТОРОНЕ краткое описание услуг типа — «Юридическая помощь. Семейное, трудовое, гражданское, арбитражное, корпоративное, земельное право. Подготовка исковых заявлений, ходатайств, жалоб, претензий, возражений. Помощь должникам по кредитным обязательствам, представительство в судах, Создание, ликвидация, реорганизация юридических лиц и ИП. НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ название,логотип, и адрес и 2 телефона (сотовый и стационарный) Заодно рассказать в доступной форме лузеру (то бишь мне), как потом это все скачать и в каком виде передать в фирму которая будет производить изготовление визиток, баннеров и пр. Рассмотрю все предложения по приезду на базу — числа 1 или 2 мая.