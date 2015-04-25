Нужно переработать логитип сайта на что-то новое ну и + сделать favicon для лого. Старый просто больше не радует :) Лого что есть сейчас на сайте http://vds6.net/ размер 190x88 Предложите что-нибудь интересное.
Сделать логотипы фирм (фотошоп)
1. Находим большого качества прозрачный логотип или непрозрачный, который вырезаем (например adidas или loreal и т.д.)
2. Позиционируем в фотошопе в файл размером 285-100, накладываем белый цвет
3. Загружаем в систему
Пример выполненной работы:
http://ninabeauty.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/uf/1cc/1cc9804ca96691c4399f6186403288a5.png?143002951310196
Лого в будет програмно накладываться на большой банер: http://ninabeauty.ru/brands/detail.php?ID=1622
И на маленький - http://ninabeauty.ru/brands/
Еще пример:
http://ninabeauty.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/uf/e62/e62281eb394717f07818f16a82a4dd7d.png?14300553308115
http://ninabeauty.ru/actions/detail.php?ID=1624
Укажите в проект ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. цену за 10 штук лого
2. сколько штук готовы взять
Заявки фрилансеров
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