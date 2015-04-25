Сделать логотипы фирм (фотошоп)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок208 просмотров

1. Находим большого качества прозрачный логотип или непрозрачный, который вырезаем (например adidas или loreal и т.д.)

2. Позиционируем в фотошопе в файл размером 285-100, накладываем белый цвет

3. Загружаем в систему

Пример выполненной работы:

http://ninabeauty.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/uf/1cc/1cc9804ca96691c4399f6186403288a5.png?143002951310196

Лого в будет програмно накладываться на большой банер: http://ninabeauty.ru/brands/detail.php?ID=1622

И на маленький - http://ninabeauty.ru/brands/

Еще пример:

http://ninabeauty.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/uf/e62/e62281eb394717f07818f16a82a4dd7d.png?14300553308115

http://ninabeauty.ru/actions/detail.php?ID=1624

Укажите в проект ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. цену за 10 штук лого

2. сколько штук готовы взять

10 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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