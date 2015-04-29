Нарисовать логотип для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок201 просмотр

Нарисовать логотип для сайта покупки - продажи автомобилей.

http://svd.do/

10 лет назад
Secret_Weapon
Виктория 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Работа была сделана в срок, с учетов всех пожеланий и исправлений.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад

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