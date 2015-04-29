Необходим квадратный логотип для сайтов buxof.net / buxof.ru в векторе На сайтах будут предоставляться услуги обмена электронных валют (webmoney , qiwi , visa и т.п.) Поэтому можно при желании ...
Нарисовать логотип для сайта
Нарисовать логотип для сайта покупки - продажи автомобилей.
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