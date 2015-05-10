Логотип для дискаунтера

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки213 просмотров

Простой логотип в красных тонах. Текст+гармоничный графический элемент. Рассмотрим 3 варианта (один на выбор, доработка выбранного, если понадобится). Мы за оригинальность и креативность ;)

10 лет назад
Oxana84
Юдина 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$15
2 дня
Работу сделала отлично, качественно, быстро. Всем рекомендую!!! С удовольствием продолжим сотрудничество!
Понравилось работать с Оксаной! Понятное задание, мгновенная оплата) Буду рада продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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