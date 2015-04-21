Разработка логотипа

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Закрыт41 заявка305 просмотров

необходимо разработать логитип для речевого клуба.

Название:

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ!

В логотипе должно быть:

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ! речевой клуб

Тематика бизнеса - тренинги речи, искусство презентации.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам

10 лет назад
markina2001
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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