Лого для программы записи звука

ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, ТАК КАК НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЛОГО

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Приветствую!

Необходимо разработать простой логотип для программы, которая работает с онлайн-трансляцией звука с микрофона клиента (создает микроконференцию между 2-3 людьми).

Акцент должен быть не на конференцаию, а именно на трансляцию звука

Более точные детали и ТЗ не дам, полагаюсь на уточняющие вопросы исполнителя.

Спасибо!