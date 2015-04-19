Лого для программы записи звука

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт33 заявки326 просмотров

ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, ТАК КАК НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЛОГО

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Приветствую!

Необходимо разработать простой логотип для программы, которая работает с онлайн-трансляцией звука с микрофона клиента (создает микроконференцию между 2-3 людьми).

Акцент должен быть не на конференцаию, а именно на трансляцию звука

Более точные детали и ТЗ не дам, полагаюсь на уточняющие вопросы исполнителя.

Спасибо!

10 лет назад
shapovalovpeter
48 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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