Разработка логотипа компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт54 заявки342 просмотра

Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся производством и реализацией красок.

10 лет назад
1qazxsw2
63 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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