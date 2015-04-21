Нужен логотип для новой компании, которая будет поставлять турецкую автомобильную спецтехнику в страны Африки, Ближнего Востока и СНГ. Из названия FRIDEX TREYLER OTOMOTIV использовать в лого только FRIDEX (читается, как Фрайдекс). Техника: автоцистерны (бензовозы, ...
Разработка логотипа
Здравствуйте,
Необходимо разработать логотип для компании, направление-интернет маркетинг.
Название - а f f i x a t e (без пробелов).
Предпочтений к цветам нет, должен выглядеть серьезно и красочно!
Конкурс расчитан на 5 дней до 23.04.2015.
Жду предложений!
Победитель конкурса
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