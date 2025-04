Разработка логотипа для образовательного центра

# 1 — $ 50

Требуется создание логотипа для Международного центра проблем детства и образования

Центр занимается:

- научными исследованиями в области дошкольного образования

- организацией международного сотрудничества в сфере дошкольного образования

- проведением научно-организационных мероприятий

- развитием сетевого проффесионального сообщества работников дошкольного образования http://preschool-center.ru

Требования к логотипу:

- Логотип должен быть применим на мультиязычном интернет сервисе (рус/анг).

- Логотип должен быть достаточно универсальным, для использования как на сайте так и в печатной продукции, визитках

- Логотип должен быть представлен в двух вариантах

а) лаконичном - только графическое представление;

б) расширенном - включающем в себя название организации (Международный центр проблем детства и образования/International center for the childhood and education).

Логотип должен быть выполнен в 2-4 цветах, но также быть читаемым и иметь презентабельный вид в Grayscale варианте

Ожидается получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся логотип.

Предоставляемые файлы:

- использованные шрифты (ttf)

- исходный файл в кривых (вектор eps или ai)

- подготовленный растр в CMYK для печати

- для интернета (растр png, tiff) в трёх разрешения (малое для банеров, среднее для шапки сайта, и высокого разрешения)

- файл favico для сайта