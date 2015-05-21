нужен логотип слегка шуточный. dietanada - вот надпись на лого. остальное ваша фантазия
Разработка логотипа для образовательного центра
Требуется создание логотипа для Международного центра проблем детства и образования
Центр занимается:
- научными исследованиями в области дошкольного образования
- организацией международного сотрудничества в сфере дошкольного образования
- проведением научно-организационных мероприятий
- развитием сетевого проффесионального сообщества работников дошкольного образования http://preschool-center.ru
Требования к логотипу:
- Логотип должен быть применим на мультиязычном интернет сервисе (рус/анг).
- Логотип должен быть достаточно универсальным, для использования как на сайте так и в печатной продукции, визитках
- Логотип должен быть представлен в двух вариантах
а) лаконичном - только графическое представление;
б) расширенном - включающем в себя название организации (Международный центр проблем детства и образования/International center for the childhood and education).
Логотип должен быть выполнен в 2-4 цветах, но также быть читаемым и иметь презентабельный вид в Grayscale варианте
Ожидается получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся логотип.
Предоставляемые файлы:
- использованные шрифты (ttf)
- исходный файл в кривых (вектор eps или ai)
- подготовленный растр в CMYK для печати
- для интернета (растр png, tiff) в трёх разрешения (малое для банеров, среднее для шапки сайта, и высокого разрешения)
- файл favico для сайта
Победитель конкурса
Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Нужно срочно сделать векторные файлы в цветовой системе CMYK для печати логотипов.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно разработать логотип в форме круга. Больших «наворотов» не требуется. Превратить в логотип название проекта. Нужны формат: png, jpg, tiff. Варианты: в цвете и черно-белый.Завершен10 лет назад
- $10
Довести до ума логотип, сделать его завершенным.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужен логотип для интернет-представительства небольшой производственной компании по производству лестниц из дорогих пород дерева. Название компании Premium stairs. С одной стороны логотип должен показывать что это премиум сегмент, с другой стороны, в нем ...Завершен10 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется логотип, фирменный стиль Логотип должен быть четким, серьезным, чтобы ассоциировался с сервисом, услугами и товарами. О компании: Единый центр по товарам и услугам, будет более 200 ...Завершен10 лет назад
- $80
Необходимо разработать фирменный стиль для коммерческой организации, занимающейся представления услуг и товаров для общества.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Приветствую, для неправительственной организации нужен логотип. Два вида - один для сайта, а второй для печати, тобишь монохромный одноцветный для круглой печати. NGO "Reporter" - что-то связанной с независимой прессой и обучающими ...Завершен10 лет назад
Доброго времени суток. Нужен простой современный логотип (AI, CDR, PSD) для интернет-магазина. Деятельность магазина — продажа семян, средств защиты растений, удобрений (все что связано с дачей, садом и огородом). ...Завершен10 лет назад
Необходимо более качественно перерисовать логотип в формат png (с прозрачным фоном) в двух вариантах: белые буквы на синем фоне и синие буквы на белом (прозрачном) фоне. К самому логотипу особых требований нет, можно оставить примерно ...Завершен10 лет назад