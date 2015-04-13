Разработать логотип/фирменный стиль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1637 просмотров
#1$50

Добрый день!

Требуется логотип, фирменный стиль

Логотип должен быть четким, серьезным, чтобы ассоциировался с сервисом, услугами и товарами.

О компании: Единый центр по товарам и услугам, будет более 200 услуг (мы только принимаем заявки на услуги и передаем их партнерам.)

Аудитория: все от мало до велика кому нужны услуги и товары.

Необходимо разработать логотип/фирменный стиль

Заказ Центр

наш домен ZAKAZ-CENTER24.RU и зеркало чтобы легко можно было вписать ZAKAZ95.RU (95 регион)

название будет Заказ Центр, можно и на киррилице

идея примерно такая www.zakazcenter.ru/ и www.the-imperia.ru/

Все работы скидывайте в приватной форме сообщения.

Всем заранее спасибо!

При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее плодотворное сотрудничество! (визитки, флаера, буклеты, Лендинг пейдж и т.д.)

У кого есть комплексное предложение, готов рассмотреть

10 лет назад
zakaz95
Милан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Irokezka
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Irokezka
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
#1

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