Для сайта школьной тематики надо придумать и нарисовать логотип домен: школьник.com Пример страницы, на которой будет размещён логотип, прикреплён к заданию. Так же необходимы ...
Отрисовка лого в качество
Сделать отрисовку лого из низкого качества в качество для печати.
Лого - адрес домена и надпись.
Исходный вариант по запросу.
Готовый вариант предоставить в:
120Х100 .gif
100х100 .gif
макет для печати
Сроки: сегодня
Работа не для портфолио.
Рассматриваем заявки исполнителей с работами и профилем более 1 года.
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