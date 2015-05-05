Сделать новый логотип (из исходной версии) + фирменный стиль

Есть старый логотип (в приложении), кое-что в нем нравится, но хочется более высокого уровня...

Логотип для компании занимающейся Шторами и Тканями.

Бриф готовый я вышлю, с примерами работ которые нравятся по стилю.

Далее надо сделать фирменный стиль (визитка, фирменный бланк, конверт, CD-диск).