Сделать новый логотип (из исходной версии) + фирменный стиль

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка341 просмотр

Есть старый логотип (в приложении), кое-что в нем нравится, но хочется более высокого уровня...

Логотип для компании занимающейся Шторами и Тканями.

Бриф готовый я вышлю, с примерами работ которые нравятся по стилю.

Далее надо сделать фирменный стиль (визитка, фирменный бланк, конверт, CD-диск).

10 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$40
7 дней
Отлично сделано! Еще раз благодарю за сотрудничество!
Все ок, оплата в срок - спасибо за проект, приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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