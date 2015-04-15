Логотип для сайта строительной организации

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Завершен25 заявок234 просмотра

Добрый день нужен логотип для строительной организации по производству срубовых домов, беседок, бань из оцилиндрованного бревна и т. д.

Название компании Динэро. В логотипе должно быть присутствие дома, и начальной буквы компании "Д". Логотип желательно сделать в деревянном стиле , чтобы была ассоциация с видом производства компании. Цвета желательно использовать зеленый , коричневый, белый.

10 лет назад
iiantonii
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за работу. Надежда предоставила разнообразие вариантов исполнение для выбора и с пониманием отнеслась к ожиданию согласования выбора макета. Рекомендую как профессионального исполнителя.
Чёткая постановка задачи, приятное общение, досрочная оплата. Сотрудничеством довольна в полной мере. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад