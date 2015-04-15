Здравствуйте, господа фрилансеры. Нужно придумать: 1. Название компании по производству 3Д принтеров 2. Название компании по услугам печати изделий на 3Д принтерах 3. Логотипы этих компаний (должны ...
Логотип для сайта строительной организации
Добрый день нужен логотип для строительной организации по производству срубовых домов, беседок, бань из оцилиндрованного бревна и т. д.
Название компании Динэро. В логотипе должно быть присутствие дома, и начальной буквы компании "Д". Логотип желательно сделать в деревянном стиле , чтобы была ассоциация с видом производства компании. Цвета желательно использовать зеленый , коричневый, белый.
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