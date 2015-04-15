Логотип для сайта строительной организации

Добрый день нужен логотип для строительной организации по производству срубовых домов, беседок, бань из оцилиндрованного бревна и т. д.

Название компании Динэро. В логотипе должно быть присутствие дома, и начальной буквы компании "Д". Логотип желательно сделать в деревянном стиле , чтобы была ассоциация с видом производства компании. Цвета желательно использовать зеленый , коричневый, белый.