Придумать названия и логотипы к компаниям

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт22 заявки2529 просмотров
#1$150

Здравствуйте, господа фрилансеры.

Нужно придумать:

1. Название компании по производству 3Д принтеров

2. Название компании по услугам печати изделий на 3Д принтерах

3. Логотипы этих компаний (должны быть выполнены примерно в одном стиле)

4. Название 3Д принтера

10 лет назад
mrtcenter
Виталий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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