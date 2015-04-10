Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для интернет-магазина.

Деятельность магазина - изготовление и продажа свадебных товаров.

Целевая аудитория - молодые девушки и женщины.

Дизайн должен быть "ванильным" и "няшным", но при этом не перегруженным, легким и воздушным. Приветствуется использование виньеток и завитушек, цветочков, сердечек, колечек и прочего.

Нужны интересные креативные идеи.

Рассматривается также возможность использования «рисованного стиля» в общем дизайне.

По логотипу есть некоторые наработки, будем обсуждать при принятии заявки. Возможно его нужно будет только отрисовать.