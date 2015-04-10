Нужно отрисовать логотип в векторе http://www.heliy.ru/img/logo.gif
Логотип
Добрый день!
Нужно разработать логотип и картинку
Нужен логотип ZAKAZ95.ru примерно такая тематика http://www.zakazcenter.ru/index/
Единый Центр заказов товаров и услуг примерно так http://www.zakazcenter.ru/partner/
за дополнительной информацией пишите в личку
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