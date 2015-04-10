Логотип

$50
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Закрыт32 заявки355 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать логотип и картинку

Нужен логотип ZAKAZ95.ru примерно такая тематика http://www.zakazcenter.ru/index/

Единый Центр заказов товаров и услуг примерно так http://www.zakazcenter.ru/partner/

за дополнительной информацией пишите в личку

10 лет назад
zakaz95
Милан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров