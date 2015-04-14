Отрисовать лого в векторе

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Завершен6 заявок182 просмотра

Нужно отрисовать логотип в векторе

http://www.heliy.ru/img/logo.gif

10 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
$3
1 день
Отлично выполнила работу. Рекомендую!
Спасибо большое за проект. Очень понравилось работать с Алексеем. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
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