Открываем анти-кафе, название "Столица", заведение находится в центральной исторической части города столицы (не Москва, если интересуют подробности - отвечу лично). Хочется интересно его обыграть. Наш вариант Стол и Ца (Ца вымышленный персонаж, образ во ...
Логотип для школьного сайта + 11 иконок цифр класса
Для сайта школьной тематики надо придумать и нарисовать логотип
домен: школьник.com
Пример страницы, на которой будет размещён логотип, прикреплён к заданию.
Так же необходимы 11 цифр для кнопок, которые будут обозначать номер класса.
Выбранный исполнитель
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