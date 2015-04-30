Логотип для школьного сайта + 11 иконок цифр класса

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Завершен26 заявок257 просмотров

Для сайта школьной тематики надо придумать и нарисовать логотип

домен: школьник.com

Пример страницы, на которой будет размещён логотип, прикреплён к заданию.

Так же необходимы 11 цифр для кнопок, которые будут обозначать номер класса.

10 лет назад
php_prog
Павел 
34 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$30
2 дня
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Приятно работать с Павлом! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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