bz101

Сергей bz101

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Требования к исполнителям

Требования к php-программистам

1. Возраст > 25 лет.

2. Опыт работы с php + mysql > 5 лет.

3. Сообразительность и прекрасное знание php

4. Способность быстро разбираться в "чужом" коде

PHPMySQL
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нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Подложка футера + логотип

    $35

    [b]Сроки: [/b]1-2 дня[b] 1) Дизайн логотипа [/b]Концепция: логотип для маркетплейса по энергетике Логотип должен вписываться в дизайн сайта и хорошо работать (функциональность) на версиях для мобильных устройств. Из каких элементов должен состоять логотип? [list][*]часть домена и графического элемента [/list]Размеры: 139х47 [b]2) Коллаж ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Установить источник ДДОС, устранить уязвимости

    Установить причину недоступности домена. Дать подробные пояснения Установить причину роста числа запросов DNS. Дать подробные пояснения Устранить уязвимости (возможно, обновить bind). Расписать последовательность действий для устранения. FreeBSD 8.1-RELEASE-p12 FreeBSD 8.1-RELEASE-p12 #1: Mon Aug  6 12:37:28 UTC 2012     [url=mailto:root@:/usr/obj/usr/src/sys/serv]root@:/usr/obj/usr/src/sys/serv[/url]  ...

    FreeBSD
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнить слияние названий компаний и дополнить их контакты

    Из 2445 повторяющихся иностранных компаний сделать объединение названий  с выходом на 600-800 компаний. Выполнить привязку компаний (200) к их контактам и дополнить поиском контактов недостающих (600). Работа в полуавтоматическом режиме через кастомную панель. Доступно описание и видео ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт 10 новостей на английском языке

    Необходимо выполнить рерайт 10 новостей по энергетической тематике. Каждую новость необходимо обогатить данными по проблеме 3-4 источников. Подобрать иллюстрацию и опубликовать. Объем новости: 3-4 k збп Уникальность: 92-95% Проект не для портфолио (NDA) Обязательное требование к грамотности языка. Оплате подлежит текст без ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реализовать модуль заказа товара php+mysql

    $300

    Система: php + mysql (самописная) Проведение сделок через систему скрипта. Заказ продукции через объявление. Проведение сделки. Отзыв покупателя о продавце. Отзыв продавца о покупателе. Уведомления. Проект не для портфолио. Детальное ТЗ во вложении. Ждем уточняющие вопросы по ТЗ и ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн/верстка HTML шаблона-фрейморка

    Имеется существующий сайт с non-responsive дизайном. От вас потребуется с нуля нарисовать новый дизайн, основанный на нынешнем дизайне первоисточника и затем сверстать его в HTML/CSS. Суть этой затеи в том, что в отличии от старой версии, ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн, верстка лендинга

    Сайт под управлением Bitrix. На нашем сайте есть раздел "Решения" (cleverence.ru/solutions/) необходимо сделать, так чтобы каждое "Решение" открывалось в виде лендинга (cleverence.ru/solutions/s... Нужно разработать единый и универсальный дизайн для всех решений на основе ТЗ по структуре страницы: по ...

    БитриксВерстка лендинга
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн внутренних страниц сайта

    Дизайн внутренних страниц сайта. Срок на одну страницу 2-3 дня. Страниц много, включая страницы личного кабинета. В дизайне используется готовый макет главной страницы, универсальный для всех страниц.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивный (резиновый) макет сайта и баннеры

    Есть логотип и сайт-донор с контентом. Отрисовать дизайн с интеграцией существующего логотипа и переносом контента рерайт-контента в CMS. Отталкиваемся от: 1) лого 2) сайт донор контента Интересует творческий подход со стороны дизайна. Основной контент есть, допускаю видоизменение в расположении, главное, чтобы ...

    Логотип для сайта
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка лого в качество

    Сделать отрисовку лого из низкого качества в качество для печати. Лого - адрес домена и надпись. Исходный вариант по запросу. Готовый вариант предоставить в: 120Х100 .gif 100х100 .gif макет для печати Сроки: сегодня Работа не для портфолио. Рассматриваем заявки ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Новогоднее оформление логотипа сайта

    $50

    Приветствуется креатив. 118х136 Исходники предоставим по запросу. Можно елочку на земной шар прицепить или шапочку Деда Мороза! До 25 kb. расширение:.jpg Обязательное условие — конкурсные работы не для портфолио. Спасибо за понимание!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка и верстка продающей листовки

    $30

    Необходимо разработать оформление продающей листовки 2 стр. и создать макет. Формат: pdf Образец: http://zalil.ru/34804402 Клипарт предоставим. Наброски в наличии. Полагаемся на вкус исполнителя. Работа не для портфолио. Сроки: 1 день

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Юморной коллаж

    Юморной коллаж. Есть резонансная новость - Пеллетный рынок в Украине "перегрелся" Требуется коллаж. Вариант сценария: Мужик жарит яичницу на горящих пеллетах, а яичница то сгорела! Рассмотрим более удачные сценарии и наброски. Пример http://cs403120.vk.me/v403120897/a447/kIewGtduAGk.jpg http://fehls.com/uploads/PI-truck.jpg

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка TrixBox + Modem

    В наличии: - установленная сборка Linux trixbox1.localdomain 2.6.18-164.11.1.el5 - удаленный доступ к системе (24/7) через web-интерфейс, ssh - модем Huawei Е173 (MTC голос, вирт. cd-rom отключен) — 1 шт. Требуется настроить: - голосовое приветствие - прием входящих звонков с GSM (модем ...

    Linux
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Доработать сайт (адаптивность)
Адекватный и понимающий заказчик. Быстро отвечает на вопросы, участвует в обсуждении проблем, достойная и своевременная оплата. Спасибо за заказ!
Работа выполнена согласно ТЗ. Уложились в сроки. Работой доволен. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка лого в качество
Работой по проекту доволен. Задание понятное, согласование и оплата - быстро.
Оперативно. Выполнено согласно заданию.
Ответный отзыв
andi
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Присвоить значение переменной
Рекомендую для сотрудничеству. Хорошая постановка задачи, оплата в срок. Сергей, ещё раз спасибо.
Грамотно. Профессионально.
Ответный отзыв
andi
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Приватный проект для Панова Андрея (andi)
Сергей — отличный заказчик. Работали не много, но плодотворно. Спасибо.
На высшем уровне.
Ответный отзыв
NewAnns
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен логотип
Спасибо за интересный проект!
Руки и глаз у дизайнера на месте.
Ответный отзыв