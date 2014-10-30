[b]Сроки: [/b]1-2 дня[b] 1) Дизайн логотипа [/b]Концепция: логотип для маркетплейса по энергетике Логотип должен вписываться в дизайн сайта и хорошо работать (функциональность) на версиях для мобильных устройств. Из каких элементов должен состоять логотип? [list][*]часть домена и графического элемента [/list]Размеры: 139х47 [b]2) Коллаж ...
- $35Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт2 года назад
Предложить Вариант меню (красивое, юзабельное, адаптивное) и отверстать вместо текущего на скриншоте. http://imagizer.imageshack.com/img922/9878/giWXec.jpgДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Установить причину недоступности домена. Дать подробные пояснения Установить причину роста числа запросов DNS. Дать подробные пояснения Устранить уязвимости (возможно, обновить bind). Расписать последовательность действий для устранения. FreeBSD 8.1-RELEASE-p12 FreeBSD 8.1-RELEASE-p12 #1: Mon Aug 6 12:37:28 UTC 2012 [url=mailto:root@:/usr/obj/usr/src/sys/serv]root@:/usr/obj/usr/src/sys/serv[/url] ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Из 2445 повторяющихся иностранных компаний сделать объединение названий с выходом на 600-800 компаний. Выполнить привязку компаний (200) к их контактам и дополнить поиском контактов недостающих (600). Работа в полуавтоматическом режиме через кастомную панель. Доступно описание и видео ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить рерайт 10 новостей по энергетической тематике. Каждую новость необходимо обогатить данными по проблеме 3-4 источников. Подобрать иллюстрацию и опубликовать. Объем новости: 3-4 k збп Уникальность: 92-95% Проект не для портфолио (NDA) Обязательное требование к грамотности языка. Оплате подлежит текст без ...Переводы9 заявокЗакрыт8 лет назад
3 гистограммы, блок статистики Задача на сегодня. Проект не для портфолио. Материал по запросу.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $300
Система: php + mysql (самописная) Проведение сделок через систему скрипта. Заказ продукции через объявление. Проведение сделки. Отзыв покупателя о продавце. Отзыв продавца о покупателе. Уведомления. Проект не для портфолио. Детальное ТЗ во вложении. Ждем уточняющие вопросы по ТЗ и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
5 задач. Приступить сегодня. Детали во вложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется существующий сайт с non-responsive дизайном. От вас потребуется с нуля нарисовать новый дизайн, основанный на нынешнем дизайне первоисточника и затем сверстать его в HTML/CSS. Суть этой затеи в том, что в отличии от старой версии, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сайт под управлением Bitrix. На нашем сайте есть раздел "Решения" (cleverence.ru/solutions/) необходимо сделать, так чтобы каждое "Решение" открывалось в виде лендинга (cleverence.ru/solutions/s... Нужно разработать единый и универсальный дизайн для всех решений на основе ТЗ по структуре страницы: по ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать шаблон под Joomla. Скриншоты прикрепил. Можно ориентироваться на шаблон: YT-Organic Либо с нуля,как вам удобно.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать лендинг в очень креативном стиле!Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Дизайн внутренних страниц сайта. Срок на одну страницу 2-3 дня. Страниц много, включая страницы личного кабинета. В дизайне используется готовый макет главной страницы, универсальный для всех страниц.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть логотип и сайт-донор с контентом. Отрисовать дизайн с интеграцией существующего логотипа и переносом контента рерайт-контента в CMS. Отталкиваемся от: 1) лого 2) сайт донор контента Интересует творческий подход со стороны дизайна. Основной контент есть, допускаю видоизменение в расположении, главное, чтобы ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Реализовать редизайн.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать отрисовку лого из низкого качества в качество для печати. Лого - адрес домена и надпись. Исходный вариант по запросу. Готовый вариант предоставить в: 120Х100 .gif 100х100 .gif макет для печати Сроки: сегодня Работа не для портфолио. Рассматриваем заявки ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Приветствуется креатив. 118х136 Исходники предоставим по запросу. Можно елочку на земной шар прицепить или шапочку Деда Мороза! До 25 kb. расширение:.jpg Обязательное условие — конкурсные работы не для портфолио. Спасибо за понимание!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Необходимо разработать оформление продающей листовки 2 стр. и создать макет. Формат: pdf Образец: http://zalil.ru/34804402 Клипарт предоставим. Наброски в наличии. Полагаемся на вкус исполнителя. Работа не для портфолио. Сроки: 1 деньВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Юморной коллаж. Есть резонансная новость - Пеллетный рынок в Украине "перегрелся" Требуется коллаж. Вариант сценария: Мужик жарит яичницу на горящих пеллетах, а яичница то сгорела! Рассмотрим более удачные сценарии и наброски. Пример http://cs403120.vk.me/v403120897/a447/kIewGtduAGk.jpg http://fehls.com/uploads/PI-truck.jpgИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
В наличии: - установленная сборка Linux trixbox1.localdomain 2.6.18-164.11.1.el5 - удаленный доступ к системе (24/7) через web-интерфейс, ssh - модем Huawei Е173 (MTC голос, вирт. cd-rom отключен) — 1 шт. Требуется настроить: - голосовое приветствие - прием входящих звонков с GSM (модем ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад