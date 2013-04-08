Настройка TrixBox + Modem

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Закрыт1 заявка129 просмотров

В наличии:

- установленная сборка Linux trixbox1.localdomain 2.6.18-164.11.1.el5

- удаленный доступ к системе (24/7) через web-интерфейс, ssh

- модем Huawei Е173 (MTC голос, вирт. cd-rom отключен) — 1 шт.

Требуется настроить:

- голосовое приветствие

- прием входящих звонков с GSM (модем Huawei Е173)

- совершение исходящих звонков на GSM (модем Huawei Е173)

- запись входящих и исходящих разговоров

- расписать действия по настройке

Linux
12 лет назад
bz101
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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