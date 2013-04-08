Убрать небольшой косяк русификации, выкинуть ненужные графы, установить дополнительные модули.Подробно здесь: http://medservis.jimdo.com/
Настройка TrixBox + Modem
В наличии:
- установленная сборка Linux trixbox1.localdomain 2.6.18-164.11.1.el5
- удаленный доступ к системе (24/7) через web-интерфейс, ssh
- модем Huawei Е173 (MTC голос, вирт. cd-rom отключен) — 1 шт.
Требуется настроить:
- голосовое приветствие
- прием входящих звонков с GSM (модем Huawei Е173)
- совершение исходящих звонков на GSM (модем Huawei Е173)
- запись входящих и исходящих разговоров
- расписать действия по настройке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Системное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно настроить VDS у http://ru.hetzner.com OS: Debian 6.0 мин/LAMP Панель управления: Webmin Нужно настроить всё так, чтобы я мог просто добавлять новые домены и заливать сайты (как на ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим перенос нескольких сайтов на выделенный сервер. Сайты на wordpress и modx. В предложении просьба указать стоимость и сроки переноса и пуско-наладки в расчете на 1 сайт.Системное администрирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно Восстановить данные к админке Друпал. И перенести сайт на другой хостинг.Системное администрирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно оптимизировать сайт на битриксе чтобы не было чрезмерной нагрузки на сервер.Системное администрирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Срочно нужно установить систему. LARA на 2 часа. Пишите только те, кто имеет опыт ставить винду на данном хосте или через лару. Оплата WMR по факту выполнения работы.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Ищу опытного админа для разовой работы: удаленной установки на сервер на базе CentOS 5 программного обеспечение для хостинга сайтов: Apache, PHP, MySQL, PhpMyAdmin, FTP... И надо будет поставить и стандартно настроить ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Что то не могу подключиться - есть логин путь и рса ключ просит пароль, но пароль вроде как говорят не нужен, в общем помогите скайп kostya8881Системное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
есть сервер ubuntu с ispconfig, есть домен test.com, 1. нужно что бы мой сервер поддерживал ns1.test.com ip ns2.test.com ip 2. нужно пояснить как ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад