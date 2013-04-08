Перенос сайтов с мастерхоста на bill2fast

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт13 заявок175 просмотров

Необходим перенос нескольких сайтов на выделенный сервер. Сайты на wordpress и modx.

В предложении просьба указать стоимость и сроки переноса и пуско-наладки в расчете на 1 сайт.

MODXWordPress
12 лет назад
brandmade
Виктор 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров