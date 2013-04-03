Требуется администрирование сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт17 заявок201 просмотр

Нужно разобраться почему жестко тупит сервер, провести работы и выдать отчет, что нужно сделать, чтобы он не тупил :)

В случае успешного сотрудничества, будем сотрудничать и дальше :)

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ISPmanager
12 лет назад
W1N
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров