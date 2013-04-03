Требуется администрирование сервера

Нужно разобраться почему жестко тупит сервер, провести работы и выдать отчет, что нужно сделать, чтобы он не тупил :)

В случае успешного сотрудничества, будем сотрудничать и дальше :)

Установлена панель ispmanager

Оставляйте свои контакты icq или skype.