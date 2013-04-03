Требуется настроить правила маршрутизации для asterisk через freepbx. Есть уже готовые конфигурация для asterisk, но надо перенести ее через freepbx. 3 SIP телефона, 2 gsm шлюза (SIP) (можно настрить 1 я дальше ...
Требуется администрирование сервера
Нужно разобраться почему жестко тупит сервер, провести работы и выдать отчет, что нужно сделать, чтобы он не тупил :)
В случае успешного сотрудничества, будем сотрудничать и дальше :)
Установлена панель ispmanager
Оставляйте свои контакты icq или skype.
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