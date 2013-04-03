Настройка Asterisk через FreePbx

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Требуется настроить правила маршрутизации для asterisk через freepbx.

Есть уже готовые конфигурация для asterisk, но надо перенести ее через freepbx.

3 SIP телефона, 2 gsm шлюза (SIP) (можно настрить 1 я дальше сам донастрою), 1 аналоговая линия (dahdi)

Астериск установлен (AsteriskNOW), FreePBX 2.11 установлена, все оборудование и телефоны подключены и работают.

Подключение через ТимВьевер или ammyy admin

Asterisk
12 лет назад
goodleon69
Леонид 
54 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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