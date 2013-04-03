Настройка Mikrotik

Необходима помощь в настройки роутера под управлением mikrotik 5.5 (виртуальная машина).

0) Интерфейсы настроены

1) Нужно поднять ipsec тунели (2шт) с устройствами RV042

2) И потом настроить фаерволл для работы совместно с тунелями

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Дальше будут задачи более серьезные по микротику, так что просьба отписываться тех кто реально с ним хорошо знаком - чтобы далее продолжить работу с тем же человеком.