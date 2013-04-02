Необходимо настроить чтобы запускались linux приложения из под FreeBSD
Проблема с Redmine и Gitlab
На сервере под Ubuntu 12.04 установлено два ruby on rails приложения: GitLab и Redmine.
Проблема с Redmine:
Не воспринимается кириллица. Скорее всего, нужно будет изменить кодировку БД (MySQL) на UTF-8.
Учитывая, что база пустая, проблем вообще не должно быть.
Проблема с GitLab:
При клонировании репозитория начал запрашиваться пароль. Несмотря на то, что ssh-ключ юзера добавлен через веб-интерфейс приложения.
Обе проблемы критичны и должны быть пофикшены как можно скорее.
Просьба указывать точную сумму и сроки, плюс опыт.
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