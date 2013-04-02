Проблема с Redmine и Gitlab

На сервере под Ubuntu 12.04 установлено два ruby on rails приложения: GitLab и Redmine.

Проблема с Redmine:

Не воспринимается кириллица. Скорее всего, нужно будет изменить кодировку БД (MySQL) на UTF-8.

Учитывая, что база пустая, проблем вообще не должно быть.

Проблема с GitLab:

При клонировании репозитория начал запрашиваться пароль. Несмотря на то, что ssh-ключ юзера добавлен через веб-интерфейс приложения.

Обе проблемы критичны и должны быть пофикшены как можно скорее.

Просьба указывать точную сумму и сроки, плюс опыт.