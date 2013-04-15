Настройка ns1 ns2 адреса для домена

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Завершен8 заявок200 просмотров

есть сервер ubuntu с ispconfig, есть домен test.com,

1. нужно что бы мой сервер поддерживал

ns1.test.com ip

ns2.test.com ip

2. нужно пояснить как это сделать.

доступ к SSH, ispconfig по запросу.

Ubuntu
12 лет назад
HeliusSoft
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ipnet
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Доволен работой, чётко объяснил что в системе есть проблемы которые лучше решить заранее. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заказчик отличный, ТЗ внятное, советую всем)

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ipnet
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад