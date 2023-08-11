Пишу на своей CMS. Особое внимание уделил PHP, MYSQL, Java Script,Redis, Memcache, jQuery, ExtJS, XML

Выполняю любые задания на которые подписываюсь. Пишу cms, интернет магазины, порталы , различные грабиры и парсеры и т.д. в общем все то что постижимо человеку, а если не постижимо будем искать средства постижения для достижения цели. Обращайтесь, сделаем!