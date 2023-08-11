Павел Халабуденко HeliusSoftHeliusSoft
41 годМолдова/Кишинев
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Пишу на своей CMS. Особое внимание уделил PHP, MYSQL, Java Script,Redis, Memcache, jQuery, ExtJS, XML
Выполняю любые задания на которые подписываюсь. Пишу cms, интернет магазины, порталы , различные грабиры и парсеры и т.д. в общем все то что постижимо человеку, а если не постижимо будем искать средства постижения для достижения цели. Обращайтесь, сделаем!
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $2000
от 180 дней
#1781
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#3082
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 1 дня
#3165
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4834
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#5236
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6635