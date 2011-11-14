Иллюстрации для игр и сайтов. Иконки, интерфейс, персонажи. А также живопись акварелью и маслом. Графика тушью.
Создание виджетов для айфонов (create widgets for iphone)
дизайн иконок (icons design)
дизайн сайтов
дизайн интерфейсов
создание иллюстраций для сайтов, шапка, футер, банер
рисунок, рисунки
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Замечательный человек! задачу поставил четко, оплатил удобным способом. Рекомендую как отличного заказчика.
$200
10 баллов
11 лет назад
Красиво выполненная работа
Ответный отзыв
С Дмитрием работал впервые! Общий язык нашли быстро! Работа получилась на славу! Хотелось бы и дальше сотрудничать!
$60
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий, отлично справился с проектом, уловил суть и общую стилистику проекта! Сделал необходимые правки и предоставил исходные данные точно в срок! Приятный в общении и исполнительный дизайнер, спасибо! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Профессионал своего дела.Человек который знает чего хочет. Было приятно работать. Оплату провел вовремя удобным платежем через банк. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$200
10 баллов
12 лет назад
Отличный художник! Достаточно взглянуть на портфолио и вы уже не сомневаетесь, что Дмитрий воплотит ваши пожелания в реальность в лучшем виде. Очень доволен работой.
Ответный отзыв
Алексей отличный человек! Одним словом- профессионал! Работы было много и довольно не простой. Оплату получал вовремя и в полном объёме. Работала заняла достойное место в портфолио. Хотелось бы продолжить работать с этим человеком.
$120
10 баллов
12 лет назад
Приятно иметь дело с талантливым художником. Подкупает быстрое включение в работу, понимание процесса и готовность экспериментировать. Положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за отличную работу)
Ответный отзыв
Приятный человек! Правильная постановка задачи, от чего работалось быстро и легко!