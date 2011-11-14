vazel

Дмитрий Зинченко vazel

 
42 годаРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Иллюстрации для игр и сайтов. Иконки, интерфейс, персонажи. А также живопись акварелью и маслом. Графика тушью.

Создание виджетов для айфонов (create widgets for iphone)

дизайн иконок (icons design)

дизайн сайтов

дизайн интерфейсов

создание иллюстраций для сайтов, шапка, футер, банер

рисунок, рисунки

скетчи

иллюстрации

картины

живопись

акварель

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
32
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
janik-s
51 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать 4 картинки в одном стиле
Все отлично!
Замечательный человек! задачу поставил четко, оплатил удобным способом. Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Иконки для 3d-печати
Красиво выполненная работа
С Дмитрием работал впервые! Общий язык нашли быстро! Работа получилась на славу! Хотелось бы и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сайта спортивных площадок
Дмитрий, отлично справился с проектом, уловил суть и общую стилистику проекта! Сделал необходимые правки и предоставил исходные данные точно в срок! Приятный в общении и исполнительный дизайнер, спасибо! Всем рекомендую!
Профессионал своего дела.Человек который знает чего хочет. Было приятно работать. Оплату провел вовремя удобным платежем через банк. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
AlexSytnik
Алексей 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать сцену
Отличный художник! Достаточно взглянуть на портфолио и вы уже не сомневаетесь, что Дмитрий воплотит ваши пожелания в реальность в лучшем виде. Очень доволен работой.
Алексей отличный человек! Одним словом- профессионал! Работы было много и довольно не простой. Оплату получал вовремя и в полном объёме. Работала заняла достойное место в портфолио. Хотелось бы продолжить работать с этим человеком.
Ответный отзыв
Botas
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать карту в древнем стиле
Приятно иметь дело с талантливым художником. Подкупает быстрое включение в работу, понимание процесса и готовность экспериментировать. Положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за отличную работу)
Приятный человек! Правильная постановка задачи, от чего работалось быстро и легко!
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