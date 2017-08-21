janik-s

Яков Иванов janik-s

 
51 годРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vazel
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать 4 картинки в одном стиле
Замечательный человек! задачу поставил четко, оплатил удобным способом. Рекомендую как отличного заказчика.
Все отлично!
Ответный отзыв
Alen_Ilon
Алена 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$21
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать картинку
Очень довольна сотрудничеством. Все быстро и по делу, оплата выполнена вовремя, большое спасибо!
Просто супер! В срок, а самое главное - что ожидаешь увидеть - то и получишь.
Ответный отзыв
aftertraffic
Денис 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать картинку в векторе
Заказчик оплатил все в срок, работа пошла слегка не по тому пути, но нареканий на работу не было!
Работа выполнена в срок. Немного в другом стиле, но надо конкретнее ставить задачу. Все хорошо, спасибо!
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