Есть набросок, надо нарисовать в похожем стиле (вторая картинка).
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Есть набросок, надо нарисовать в похожем стиле (вторая картинка).
Надо нарисовать в векторе белого медведя, который стоит и держит в одной лапе кружку, а другая лапа в бок. На медведе должен быть свитер с узором. На голове ничего не надо. Желательно чтобы немного видно ...
Надо нарисовать картинки по наброскам. Примерный стиль прикладываю. С Вас срок и стоимость работы и желательно примеры. Прикладываю один набросок, остальные после. Необходимо добавление деталей.