Нарисовать карту в древнем стиле

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Завершен7 заявок359 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо нарисовать карту шелкового пути в стиле древних карт с исламским колоритом.

Размер 3000-300 пикселей.

Нужно поставить города в виде 3d крепостей и минаретов с тенями.

Можно использовать изометрию.

На карте должна быть привязка к ландшафту: Великие Горы, Море Иссык Куль,

реки, пустыни, Балхаш большей формы и т.д. Надо будет вписать караван.

уровень проработки 50% и область центральной части карты в 100% проработке.

Срок выполнения 3 дня(включая сегодня). Бюджет - 120$.

14 лет назад
Botas
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$120
3 дня
Приятно иметь дело с талантливым художником. Подкупает быстрое включение в работу, понимание процесса и готовность экспериментировать. Положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за отличную работу)
Приятный человек! Правильная постановка задачи, от чего работалось быстро и легко!

Заявки фрилансеров

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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