Прорисовка иллюстраций.

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Закрыт13 заявок331 просмотр

Добрый день!

Есть интересная задумка для прорисовки настольного перекидного календаря.

Всего должно получится 12 иллюстраций + обложка.

ТЗ в приложении.

Ваши сроки и ориентировочная стоимость.

Спасибо.

14 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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