Картинки - этикетки популярной выпивки

Нужно создать обложки для документов по мотивам популярных этикеток легендарной выпивки

http://shop.enjoy.ru/documentcovers/?r169_id=2917

можно еще обложки на тему советских напитков, в том числе безалкогольных (содовая, тархун, есентуки или обложка с автоматом газировки)

Только 2 оборота должны быть разными.

аська 219539874

цена 1000 рублей за картинку в векторе или большом разрешении для печати