Необходимо с простого рисунка машинки (только очертание, без прорисовки чего-либо) сделать вектор.Нужен только контур! Без цвета!! Только контур, сверху место под отверстие (там же, как на рисунке) срочно
Картинки - этикетки популярной выпивки
Нужно создать обложки для документов по мотивам популярных этикеток легендарной выпивки
http://shop.enjoy.ru/documentcovers/?r169_id=2917
можно еще обложки на тему советских напитков, в том числе безалкогольных (содовая, тархун, есентуки или обложка с автоматом газировки)
Только 2 оборота должны быть разными.
аська 219539874
цена 1000 рублей за картинку в векторе или большом разрешении для печати
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