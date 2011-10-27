Требуется нарисовать шарж

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен19 заявок378 просмотров

Достаточно нарисовать только лицо. Фотографии для работы предоставляются.

14 лет назад
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36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

witcherr
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! знаток своего дела и общение с заказчиком на высшем уровне ! остался доволен от работы ! обязательно буду продолжать сотрудничать.
Ответственный заказчик, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

witcherr
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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